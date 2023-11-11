BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Bilecik Valisi Şefik Aygöl şehit ailesinin acısına ortak oldu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl şehit ailesinin acısına ortak oldu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Osmaneli’nde şehit ailesi ile bir araya geldi.

Abone ol

2016 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit düşen Osman Er’in ailesini Vali Aygöl yalnız bırakmadı. Acılı aile ile bir araya gelen Vali Aygöl, büyüklerin ellerinden öptü, sarıldı ve acılarına ortak oldu. Şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Vali Aygöl, “Rabbim şehitlerimizin emaneti olan ailelerine karşı bizleri mahcup etmesin. Hep yanlarındayız. Bu vatan toprakları için canını feda eden şehit Osman Er’i anıyorum. Bizlere emanet olan ailesini yalnız bırakmayacağız’’ ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de hentbol il finalleri tamamlandı
Eskişehir'de hentbol il finalleri tamamlandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
Ders saatlerindeki değişikliler Resmi Gazete’de
Ders saatlerindeki değişikliler Resmi Gazete’de
Sudan nüfusunun yarısı iç savaş nedeniyle insani yardım bekliyor!
Sudan nüfusunun yarısı iç savaş nedeniyle insani yardım bekliyor!
Özelleştirme İdaresi 10 ildeki 12 taşınmazı satışa çıkardı!
Özelleştirme İdaresi 10 ildeki 12 taşınmazı satışa çıkardı!
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi yakalandı!
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi yakalandı!
ABD’de sivrisinek kaynaklı virüse karşı ilk aşı onaylandı
ABD’de sivrisinek kaynaklı virüse karşı ilk aşı onaylandı
Göçmen kaçakçılığı şebekesindeki kirli çarkın şifreleri çözüldü
Göçmen kaçakçılığı şebekesindeki kirli çarkın şifreleri çözüldü
Kuzey Kore'den ABD’ye: Bu duruma alışın!
Kuzey Kore'den ABD’ye: Bu duruma alışın!
Voleybolda derbi heyecanı yaşanacak!
Voleybolda derbi heyecanı yaşanacak!
PKK militanları 2650 dolara Gazze'de savaşacak iddiası gündem oldu
PKK militanları 2650 dolara Gazze'de savaşacak iddiası gündem oldu
Engelliler için farkındalık zirvesi
Engelliler için farkındalık zirvesi