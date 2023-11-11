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Aracıyla emniyetin önünde drift attı, sürücüye 20 bin lira ceza kesildi

Aracıyla emniyetin önünde drift attı, sürücüye 20 bin lira ceza kesildi

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü önünde ATV aracıyla drift atan sürücüye 20 bin lira ceza kesildi.

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Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesinde seyir halindeki 11 ABT 849 plakalı ATV sürücü A.A. İl Emniyet Müdürlüğü önüne geldiğinde drift attı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü önündeki polisler tarafından durdurulan şahsa işlem yapılması için trafik ekipleri çağrıldı.

Şahsa 20 bin 342 TL idari ceza yazılırken, aracı 2 aylığına bağlandı. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konulan şahısın yaptığı bu hareketi pahalıya patladı.

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