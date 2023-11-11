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Kentsel dönüşümde İstanbul'un yol haritası hazır! Bakan Özhaseki açıkladı

Kentsel dönüşümde İstanbul'un yol haritası hazır! Bakan Özhaseki açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümde İstanbul'un yol haritasını açıkladı. Bakan Özhasaeki, İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası ile en az 200 bin konutu dönüştürüp, rezerv alanlarda 350 bin güvenli konut inşa edeceklerini belirtti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde sunum yaparken olası Marmara depremine ilişkin konuştu ve kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi.

2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Özhaseki, İstanbul'da 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölümün olduğunu belirtti. Bakan Özhaseki, bunlar arasındaki 600 binlik bölümün acil dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm için 4 kritik adım 

İstanbul'un dönüşümünü dört adımda tamamlamayı düşündüklerini belirten Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşüm çalışmalarına daha hızlı devam edeceğiz. Yarısı Bizden kampanyamızla en az 200 bin konutu dönüştüreceğiz. Rezerv alanlarda 350 bin güvenli ve sağlam konut inşa edeceğiz. Kentsel dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldıracak yasa çalışmamızla dönüşümü hızlandıracağız. Biz her ne kadar büyük bir çaba ile gece gündüz demeden çalışsak da bazı belediyeler yeteri kadar emek sarf etmiyorlar. Düğünlere gitmek kolay cenazelere gitmek kolay, sokaklarda gezmek kolay. Ne yazık ki bazı belediye başkanı arkadaşlarımız deprem kapısına geldiği halde kımıldamadan bir polemikle bu işi götürmekte devam ediyor" diye konuştu.

850 bin güvenli konut 

Deprem bölgesinde 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespitinin yapıldığını bildiren Özhaseki, şunları kaydetti;

"680 bin konut, 170 bin dükkandepo/ ahır gibi bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. 850 bin güvenli ve sağlam bağımsız bölümün yapımını tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar 46 bin konutu teslim edeceğiz. Deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm projesine 240 bin başvuru yapıldı. 2012'den bugüne kadar Türkiye genelinde kentsel dönüşüm kapsamında Bakanlıkça 480 milyar lira kaynak kullanıldı.''

80 bin çiftçiye hazine taşınmazı 

Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapan çiftçilerin tarımsal üretim desteklerinden yararlanabilmesi için ecrimisil ile kullandıkları yerlerin sözleşme ile kullanılmasını sağladıklarını dile getiren Özhaseki, şimdiye kadar 80 bin çiftçi ile 1.3 milyar metrekare Hazine taşınmazı için ecrimisil olarak ödedikleri bedelin yarısı üzerinden kira sözleşmesi imzaladıklarını belirtirken "Hedefimiz millet bahçelerini 100 milyon metrekareye ulaştırmak, şu anda 81 milyon metrekaredeyiz. TOKİ eliyle 20 yılda 38 bin sosyal donatı ve 1 milyon 305 bin sosyal konut üretip, 5 milyon kişiyi ev sahibi yaptık. Deprem sürecinde de gördük ki eskiden biraz küçümsenen, bazen dalga geçilen TOKİ sınıfı geçti" diye konuştu

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