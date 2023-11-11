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Düzce’de organik tarım yaygınlaşıyor, 50 fındık üreticisine sertifika verildi

Düzce’de organik tarım yaygınlaşıyor, 50 fındık üreticisine sertifika verildi

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesinde sertifika almaya hak kazanan 50 fındık üreticisine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

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Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol’unda katıldığı sertifika dağıtım töreninde konuşan Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, bin 250 dekar alanda organik fındık üretildiğini söyledi.

Düzce'de üreticilere bitkisel üretim konusunda organik tarımı teşvik etmek için Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan “Düzce Organik Ürün Üretiyor, İstanbul Temiz Su Tüketiyor Projesi" hakkında törende konuşan İl Müdürü Esra Uzun “Bu proje ilimiz Yığılca ilçesi İğneler Köyünde 50 fındık üreticimizle yaklaşık 1250 dekar alanda gerçekleşmektedir. İlçemizde ilk defa organik tarım projesi uygulanmış ve organik tarım açısından iyi bir örnek teşkil etmiştir. Organik Tarım projemizde yer alan üreticilerimizin her birinin proje ile sertifikasyon hizmet alımı, toprak analizleri ile organik gübre ve ilaç ihtiyaçları karşılanmaktadır. Organik tarım sertifikasyon sisteminde yer alan üreticilere Bitkisel Üretim Desteklemeleri dahilinde destekleme ödemesi yapılmaktadır. Projede yer alan üreticilerimiz organik tarım yaptıkları için dönüm başına 180 TL destekleme ödemesini Geçiş-1 aşamasını geçtikten sonra alabileceklerdir. 2022 yılında Düzce ilinde toplam 254 işletme 7 bin 736 da alanda organik tarım desteğinden faydalanmıştır. Düzce'de 2022 yılı toplam organik tarım destekleme tutarı 438 bin 432 TL'dir” dedi.

Tören sonunda protokol üyeleri tarafından üreticilere sertifikaları verildi.

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