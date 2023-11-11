BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Afyonkarahisar'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar' da kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G, kontrolündeki 03 AED 979 plakalı otomobil ile Ş.İ.K, yönetimindeki 03 ACC 097 plakalı otomobilin kavşakta çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada 03 ACC 097 plakalı otomobil sürücüsü ve B.Ç, ile S.B, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran ABD'yi suçladı: Gazze'de ateşkesi engelliyor!
İran ABD'yi suçladı: Gazze'de ateşkesi engelliyor!
Elazığ'da öğretmeninin fedakarlığı sonucu yazma öğrenen engelli Caner, yarışmada birinci oldu
Elazığ'da öğretmeninin fedakarlığı sonucu yazma öğrenen engelli Caner, yarışmada birinci oldu
Afyonkarahisar'da jandarma sahte barkotlu 27 ton gübre ele geçirdi
Afyonkarahisar'da jandarma sahte barkotlu 27 ton gübre ele geçirdi
Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a kripto para dolandırıcılığından dava!
Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a kripto para dolandırıcılığından dava!
Aydın'da topladığı 50 kilo nar ile suçüstü yakalandı
Aydın'da topladığı 50 kilo nar ile suçüstü yakalandı
ASKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon yatırımı iki katına çıktı
ASKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon yatırımı iki katına çıktı
Aracıyla emniyetin önünde drift attı, sürücüye 20 bin lira ceza kesildi
Aracıyla emniyetin önünde drift attı, sürücüye 20 bin lira ceza kesildi
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi kazılacak toplu mezara gömülecek
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi kazılacak toplu mezara gömülecek
Sakarya'da gürültü yapan gençleri uyarmak için parka gitti, bıçaklanarak öldürüldü
Sakarya'da gürültü yapan gençleri uyarmak için parka gitti, bıçaklanarak öldürüldü
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu yapıldı, 8 kişi yakalandı
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu yapıldı, 8 kişi yakalandı
Küçükçekmece’de polisin ‘dur’ ihtarına uymadı kovalamaca başladı, 1 yaralı
Küçükçekmece’de polisin ‘dur’ ihtarına uymadı kovalamaca başladı, 1 yaralı
Kentsel dönüşümde İstanbul'un yol haritası hazır! Bakan Özhaseki açıkladı
Kentsel dönüşümde İstanbul'un yol haritası hazır! Bakan Özhaseki açıkladı