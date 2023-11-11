Elazığ'da öğretmeninin fedakarlığı sonucu yazma öğrenen engelli Caner, yarışmada birinci oldu

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde öğretmeninin fedakarlığı ile Braille alfabesinden okuma yazma öğrenen Caner Oğuz, il genelinde düzenlenen Kırk Hadis Yarışmasında birinci oldu.

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Arıcak ilçesine bağlı Başçavuş köyüne 2019 yılında sınıf öğretmeni olarak atanan Özlem Erdoğan, görme engelli Caner Oğuz için kursa giderek Braille alfabesi öğrenmiş ve ardından Caner'e okuma yazma öğretmişti. Özlem öğretmenin tayinin çıkmasının ardından Caner, öğrenmeyi bir an olsun bırakmadı. Okumayı ikinci sınıfta Braille alfabesinden öğrenen ve şimdi Arıcak İmamhatip Ortaokulu 7’nci sınıfa giden Caner, eğitime devam ediyor. Çalışkanlığı ve azmi ile yaşıtlarına örnek olan Caner, il genelinde düzenlenen Kırk Hadis Yarışmasında birinci oldu. Tüm hadisleri takılmadan ezbere okuyan Caner, ileride hafız olmak istediğini ifade etti.



Elazığ’da düzenlenen Kırk Hadis Yarışmasına katıldığını belirten Caner Oğuz, “İl birincisi oldum. Kırk hadisin hepsini ezberlemem yaklaşık 50 gün sürdü. Biraz zordu ama günde 2-3 tane ezberliyordum. Bizim köydeki imam hatip ve okuldaki öğretmenlerimiz çok yardımcı oldu. 2’nci sınıftayken Özlem öğretmenim vardı. Onunla ilk önce harfleri öğrendim. Ardından birleştirmeyi öğrendik ve daha sonra kitaplara geçtik. Okulu ve okumayı da çok seviyorum. O zamanlarda öğrenmek istiyordum. Birinci sınıf geçti ardından öğretmenin kursa gitti ve Braille alfabesi öğrendi ardından bana öğretti. Öğrendiğim için çok mutluyum. Yarışmalara yine katılıp birincilikler elde etmek istiyorum. Hafız olmak istiyorum” dedi.