Afyonkarahisar'da jandarma sahte barkotlu 27 ton gübre ele geçirdi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından bir depoya yapılan baskında sahte barkotlu 27 ton gübre ele geçirildi.

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Olay, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ., isimli bir şahsın evinin deposunda sahte gübre bulundurduğu yönünde bilgi alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 524 çuval içerisinde 27 ton gübre ele geçirildi. Ardından olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde gübrelerin GTS ve DNA barkodlarının sahte olduğu tespit edildi.



Olayın ardından H.İ., isimli şahsın jandarma tarafından gözaltına alındığı ve gübreye el konulduğu belirtildi.