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İsrail, yine mülteci kampı vurdu: 13 kişi öldü!

İsrail, yine mülteci kampı vurdu: 13 kişi öldü!

İsrail'in Beyt Lahya'ya ve Nuseyrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail'in Filistin'e saldırılarında 36. güne girildi. Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezinde Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Badvan ailesine ait evi vurduğu bildirildi. Saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail uçaklarının ayrıca Nuseyrat'taki El Huda Cami'nin arkasında bulunan Filistinlileri hedef aldığı vurgulandı.

Beyt Lahya'da 7 can kaybı

Yerel kaynaklar ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da da bir evi hedef aldığını, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

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