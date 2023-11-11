Aydın'da terör operasyonu yapıldı, 2 kişi yakalandı

Aydın'da terör örgütlerine yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, Efeler ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.



“MLKP terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs ise Sultanhisar ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı. Kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.