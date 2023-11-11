BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Aydın'da terör operasyonu yapıldı, 2 kişi yakalandı

Aydın'da terör operasyonu yapıldı, 2 kişi yakalandı

Aydın'da terör örgütlerine yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

Abone ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, Efeler ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

“MLKP terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs ise Sultanhisar ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı. Kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, yine mülteci kampı vurdu: 13 kişi öldü!
İsrail, yine mülteci kampı vurdu: 13 kişi öldü!
Elazığ'da yolun ortasında gördüğü yılanı gözüne kestiren kedi savaşın galibi oldu
Elazığ'da yolun ortasında gördüğü yılanı gözüne kestiren kedi savaşın galibi oldu
Afyonkarahisar'da 27 ton kaçak gübre ele geçirildi!
Afyonkarahisar'da 27 ton kaçak gübre ele geçirildi!
Afyonkarahisar'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
İran ABD'yi suçladı: Gazze'de ateşkesi engelliyor!
İran ABD'yi suçladı: Gazze'de ateşkesi engelliyor!
Elazığ'da öğretmeninin fedakarlığı sonucu yazma öğrenen engelli Caner, yarışmada birinci oldu
Elazığ'da öğretmeninin fedakarlığı sonucu yazma öğrenen engelli Caner, yarışmada birinci oldu
Afyonkarahisar'da jandarma sahte barkotlu 27 ton gübre ele geçirdi
Afyonkarahisar'da jandarma sahte barkotlu 27 ton gübre ele geçirdi
Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a kripto para dolandırıcılığından dava!
Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a kripto para dolandırıcılığından dava!
Aydın'da topladığı 50 kilo nar ile suçüstü yakalandı
Aydın'da topladığı 50 kilo nar ile suçüstü yakalandı
ASKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon yatırımı iki katına çıktı
ASKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon yatırımı iki katına çıktı
Aracıyla emniyetin önünde drift attı, sürücüye 20 bin lira ceza kesildi
Aracıyla emniyetin önünde drift attı, sürücüye 20 bin lira ceza kesildi
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi kazılacak toplu mezara gömülecek
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi kazılacak toplu mezara gömülecek