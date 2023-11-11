Gazze'deki Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı! Oksijen makinelerine bağlı hastalar öldü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı." ifadelerini kullandı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36'ıncı gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alındı.

Gazze’deki hükümet, İsrail güçlerinin Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğunu bildirdi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, "İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı." ifadelerine yer verildi.

Oksijen makinelerinin durmasıyla hayatını kaybeden yaralılar oldu

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik." ifadelerini kullandı.

Şifa Hastanesi'nden Cerrah Obeid: Yaralı insanları terk edemem

Sivil Toplum Kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) üyesi olan Cerrah Mohammed Obeid, kendisi ve iş arkadaşlarının Gazze'deki Şifa Hastanesindeki yaralıları terk edemeyeceğini söyledi.

Channel 4 News'a konuşan doktor Obeid, çalıştığı Şifa Hastanesindeki hastaların yaklaşık yüzde 90'ının hava saldırıları sebebiyle hastaneyi terk ettiğini ancak cerrahi ve genel tıbbi işlem görmüş hastaların yürüyemeyecek durumda oldukları için hastaneyi terk edemediklerini aktardı.

Hastane çevresinde veya içinde Hamas üyeleri olup olmadığı ve silah depolanması iddiaları sorulduğunda ise hiçbir Hamas mensubunu ya da silah görmediğini, hastanede yalnızca hastaların olduğunu belirten Obeid, söz konusu hastaların ambulans eksikliğinden bölgeden tahliye edilemediğini kaydetti.

"(Hipokrat yemini etmiş) bir doktor olarak insanları korumaya söz verdim." diyen MSF üyesi Obeid, sadece bir günde 25 hastaya operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Buradan ayrılamam. Yaralı insanları terk edemem." ifadelerini kullandı.

Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi burada kazılacak toplu mezara gömülecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi'nin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi.

Berş, İsrail'in saldırılarının Şifa Hastanesi'ne ambulans giriş ve çıkışlarına engel olduğunu ve hastanede abluka altına alındıklarını kaydetti.

Berş, "Son nefeslerini hastanede verenleri defnedemiyoruz. Sabah olduğunda hastanede toplu bir mezar kazmayı ve 100 kişinin naaşını buraya defnetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

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