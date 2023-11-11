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Milli para masa tenisçiler, Fransa'da 4 madalya kazandı!

Milli para masa tenisçiler, Fransa'da 4 madalya kazandı!

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenen Fransa Para Açık Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Saint Quentin en Yvelines kasabasında yapılan turnuvada yarışan Nesim Turan, tek erkekler sınıf 4 finalinde Fransız Maxime Thomas'a 3-0 yenilerek gümüş madalya aldı.

Tek kadınlar kategorisindeki ay-yıldızlı sporculardan İrem Oluk (klas 4), Neslihan Kavas (klas 9) ve Merve Cansu Demir (klas 10) ise bronz madalya elde etti.

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