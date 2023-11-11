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Uzmanlar açıkladı, çikolata migreni artırıyor

Uzmanlar açıkladı, çikolata migreni artırıyor

Migren, bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerle ortaya çıkan ve başın bir tarafında tekrarlayan ağrı ataklarıyla karakterize bir baş ağrısı türüdür.

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Migreni olan kişilerde şiddetli baş ağrısı, iştahsızlık, kusma, bulantı, ışık, ses ve harekete karşı duyarlılık, halsizlik ve terleme şikayetleri gibi belirtiler ortaya çıkar.

Migren birçoğumuzun ortak çilesi olarak bilinmektedir. Genellikle sinir, stres ve yorgunluktan dolayı yaşanan migren ağrıları gününüzün kötü geçmesini sağlayarak sizi kötü etkilemektedir.

Tüm bunların yanı sıra gün içerisinde tükettiğiniz bazı besinler migren ağrılarınızı tetikleyebilir. Sizler içim migren ağrılarını tetikleyen besinleri derledik.

Dayanılmaz ağrılara sebep olan migren ağrılarını azaltmak için yediğiniz şeylere dikkat etmeniz tavsiye edilir.

Peki, migreni tetikleyen besinler hangileri? İşte yanıtı..


Bazı peynirler

Özellikle ağır ve kokulu peynirler migren ağrısını tetikleyerek hastaları zor duruma sokabiliyor.

Çikolata

Amerikalı bir vakıfa göre çikolata migren ağrılarını tetikleyen besinler arasında yer alıyor.Çikolata içinde bulundurduğu kafein ve beta-feniletilamin ile baş ağrısını artırmaktadır.

Dondurulmuş gıdalar

Dondurulmuş gıdalar ve dondurma tarzı ürünler baş ağrısını tetiklemektedir.Eğer bu yiyecekleri hızlı şekilde tüketirseniz migren ağrılarınızı artırabilir ve tetikleyebilirsiniz.


Kafein

Günlük hayatınızda çok fazla kafein alıyorsanız ve bunu bir süre sonra azaltmaya başlarsanız bu migren ağrılarınızın artmasına sebep olacaktır.Bu yüzden fazla kafein tüketiminden kaçınmalısınız.

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