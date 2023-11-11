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Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar tarafından evinin önünde bıçaklanan bir çocuk babası, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

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Olay, gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Şimşek (40) ile alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar arasında tartışma çıktı. Şimşek'in evinin önünde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir çocuk babası Cuma Şimşek bıçaklandı.

Olay sonrası Şimşek ağır yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şimşek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cuma Şimşek'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlılardan 1'ini yakaladı. Diğer zanlı yada zanlıları yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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