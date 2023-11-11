Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı! Ertelenmiş hapis cezalarını da yatacaklar...
Cezaevinde bulunan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun sahip oldukları güzellik merkezinde diplomaları olmadıkları halde tabip unvanı kullandıkları gerekçesiyle 2020 yılında yargılandıkları ve hapis cezası aldıkları ortaya çıktı. Kardeşlerin cezalarının "bir daha suç işlememe şartı" ile ertelendiği öğrenildi. Kardeşler şu an devam eden davalarından ceza alırsa eğer, ertelenen hapis cezaları da üzerine eklenecek.
Dilan Polat, eşi Engin Polat, Ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 18 kişi, 4 ayrı suçtan yargılandığı davada çıkan karar sonucunda cezaevinde bulunuyor.
Bu süreçte ortaya çıkan bir iddia ise Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu’nun sabıkalı olduğu.
Sabıkaları ortaya çıktı
Dava süreci 2019 yılında CİMER’e yapılan bir ihbarla başlarken, Dilan Polat’ın Ataşehir’de faaliyet gösteren işyerinde usulsüz işlemler yapıldığı belirtildi. Sabah’tan Arzu Kaya'nın haberine göre, şikayet üzerine Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü güzellik merkezine denetime gitti.
Suç işledikleri belirlendi
Müşterilere yetkileri olmadıkları halde tıbbi müdahalede bulundukları, güzellik merkezinde yetkisiz şekilde sağlık hizmeti sunulmasına izin verildiği tespit edildi. Bu amaçla kullanılan cihazlar ve ilaçlar da belirlenirken, alınan bilirkişi raporunda merkezin işletmecisi olan şüphelilerin suç işlediği tespit edildi.