Meteoroloji açıkladı, Eskişehir’de hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Eskişehir’de hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artması beklenirken, rüzgârın orta ve kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde yer aldığı bölge genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Rapora göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden orta ve kuvvetli esmesi ön görülüyor. Öğle saatlerinden itibaren Bursa ili geneli ile Kütahya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, ilerleyen saatlerde ise Bilecik il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Eskişehir’in İnönü, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.



Eskişehir’de gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Sarıcakaya 27, Mihalgazi 26, Beylikova 24, Günyüzü ve Alpu 23, Mahmudiye ve Çifteler 22, Sivrihisar, İnönü, Odunpazarı ve Tepebaşı 21, Seyitgazi ve Mihalıççık 20 ve Han 19.