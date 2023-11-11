BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji açıkladı, Eskişehir’de hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji açıkladı, Eskişehir’de hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Eskişehir’de hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artması beklenirken, rüzgârın orta ve kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde yer aldığı bölge genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Rapora göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden orta ve kuvvetli esmesi ön görülüyor. Öğle saatlerinden itibaren Bursa ili geneli ile Kütahya'nın kuzey ve batı kesimlerinde, ilerleyen saatlerde ise Bilecik il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Eskişehir’in İnönü, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

Eskişehir’de gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Sarıcakaya 27, Mihalgazi 26, Beylikova 24, Günyüzü ve Alpu 23, Mahmudiye ve Çifteler 22, Sivrihisar, İnönü, Odunpazarı ve Tepebaşı 21, Seyitgazi ve Mihalıççık 20 ve Han 19.

ÖNCEKİ HABERLER
Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Karar Resmi Gazete'de! MEB'e bağlı eğitim kurumlarında yüzde 25 zam
Karar Resmi Gazete'de! MEB'e bağlı eğitim kurumlarında yüzde 25 zam
Uzmanlar açıkladı, çikolata migreni artırıyor
Uzmanlar açıkladı, çikolata migreni artırıyor
Düzce konut sigortasında ilk sırada
Düzce konut sigortasında ilk sırada
Elektrikli araç sektörü bakım ve onarımda uzman arıyor!
Elektrikli araç sektörü bakım ve onarımda uzman arıyor!
Milli para masa tenisçiler, Fransa'da 4 madalya kazandı!
Milli para masa tenisçiler, Fransa'da 4 madalya kazandı!
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 şüpheli yakalandı!
Düzce’de organik tarım yaygınlaşıyor, 50 fındık üreticisine sertifika verildi
Düzce’de organik tarım yaygınlaşıyor, 50 fındık üreticisine sertifika verildi
Aydın'da terör operasyonu yapıldı, 2 kişi yakalandı
Aydın'da terör operasyonu yapıldı, 2 kişi yakalandı
İsrail, yine mülteci kampı vurdu: 13 kişi öldü!
İsrail, yine mülteci kampı vurdu: 13 kişi öldü!
Elazığ'da yolun ortasında gördüğü yılanı gözüne kestiren kedi savaşın galibi oldu
Elazığ'da yolun ortasında gördüğü yılanı gözüne kestiren kedi savaşın galibi oldu
Afyonkarahisar'da 27 ton kaçak gübre ele geçirildi!
Afyonkarahisar'da 27 ton kaçak gübre ele geçirildi!