Antalya'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü, AFAD'dan açıklama var

ANTALYA'da Alanya ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Saat 12.05'te merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olan deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif şekilde hissedildi. AFAD depremin şiddetini 4.2, derinliğini ise 89.75 olarak açıklarken, yaklaşık 5 saniye süren depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. Vatandaşlar depremi hissettiklerini ve 5 saniye kadar sürdüğünü söyledi.