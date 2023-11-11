Adalet Bakanı Tunç 'yargı krizine' ilişkin konuştu: Sorun yeni anayasayla çözülür

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay ve AYM arasındaki Can Atalay gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, mahkemeler arasından 'ast-üst' ilişkisi yok derken sorunun çözümü için 'yeni anayasa'yı işaret etti. Tunç, "Yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Anayasada değişiklik yapmadan sorunu kalıcı çözemeyiz" ifadelerini kaydetti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATGV Antalya Hakimevi'ndeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Burada Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için AYM'nin verdiği "hak ihlali" kararına uymayan Yargıtay'ın AYM üyelerine soruşturma açması tartışmalarına değinen Tunç, yeni anayasayı işaret etti.

"Mahkemeler arasında astlık üstlük ilişki yok" diyen Bakan Tunç, yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyleyerek "Anayasada değişiklik yapmadan sorunu kalıcı çözemeyiz" dedi.

CHP'nin karara tepki göstermek için meclisi terk etmeme eylemi hakkında da konuşan Tunç, "TBMM'de grubu bulunan tüm partilerimizi artık bu sorun karşısında duyarlı olacağına inanıyorum. TBMM'de oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Anayasanın birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Kanun koyucunun iradesi dışında uygulanan veya uygulanmayan maddeleri var. Evet, AYM'nin kararları herkesi bağlar. Adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu maddesi de var. Mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok.

Çözüm yeni Anayasa

Sorunun çözümü yeni anayasadır. Yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Bunun da anayasa değişikliği ile mümkün olduğunu biliyoruz. Anayasada değişiklik yapmadan sorunu kalıcı çözemeyiz.

TBMM'de grubu bulunan tüm partilerimizi artık bu sorun karşısında duyarlı olacağına inanıyorum. TBMM'de oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var.

Konu farklı yere çekiliyor

Bu sorunun çözümünde hakem konumunda olan Başkan Erdoğan'a yakışıksız ifadeler kullanmak kabul edilemez. Hukuk devletinde sorunlar hukuk içerisinde çözülür. Birileri tarafından konu farklı yere çekiliyorsa kasıt vardır. Bu mesele hukuk içerisinde çözülecektir. Hiç kimsenin yargı kurumlarına yıpratmasına izin veremeyiz.