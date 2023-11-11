Türkiye'de kuraklık tehlikesi, önümüzdeki yıllarda su kaynakları yüzde 25 azalacak

Malatya’da öğrencilere yönelik düzenlenen su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımı eğitiminde Türkiye’nin kuraklık tehlikesi altında olduğu belirtilerek önümüzdeki yüzyılda kaynakların yüzde 25 azalacağı ifade edildi. Malatya’da ‘Su verimliliği seferberliği’ kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkıları ile Begüm Kartal İlköğretim Okulu’nda su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili farkındalık eğitimi verildi.

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Düzenlenen eğitime, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Esra Bayır, Okul Müdürü İlkay Emre, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü eğitimcileri, öğrenciler ve personeller katıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği Akdeniz iklim kuşağında yer aldığı belirtilerek, bu nedenle iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenecek ülkeler arasında kabul edildiği ifade etildi. Su kaynaklarının önümüzdeki yüz yıl içerisinde yüzde 25'e varan oranlarda azalacağının belirtilirken ulusal çalışmaların sonuçlarına ve uluslararası göstergelere göre Türkiye’nin ‘Su stresi’ altındaki bölgeler arasında yer aldığı dile getirildi.

Bu nedenle Türkiye’yi bekleyen kuraklık ve su kıtlığı riskine karşı proaktif yaklaşım ilkesiyle su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik politika ve eylemlerin hayata geçirilmesinin önemli olduğu da konuşmacıların notlarından öne çıkan konulardan biri oldu.

Etkinlik sonunda öğrencilere eğitici, öğretici etkinlik kitabı ve çanta hediye edildi.