Zonguldak'ta ormanda ceset bulunmuştu, 6 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta ormanda cesedi yakılmış halde bulunan ve iki gün önce öldüğü tespit edilen Afgan uyruklu 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani olayında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Rat Mahallesi Kırat mevkisinde yakılmış halde 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespiti için cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Çevreden cam şişe, plastik atık, ayak izi örneği gibi deliller de toplandı.



Cesedin, iki gündür kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili aralarında ocak sahibi olduğu iddia edilen şüphelinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken bir kişi ölen Nourtani'yi kaçak olarak işletilen kömür madenince hareketsiz halde gördüğünü ihbar edince soruşturma derinleştirildi. Cansız bedeni yakılmış halde bulunan Nourtani'nin kaçak maden ocağında öldüğü yönündeki iddialar araştırılıyor. Öte yandan, Afgan uyruklu adamın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesinin ise sabah erken saatlerde Acılık Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.