Acun Ilıcalı, Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırdı

İş insanı Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırma kararı aldı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ACM SPORTS'tan yapılan açıklamaya göre, İrlanda Premier Lig'de sezonun bitmesinin ardından yatırım kararının sonlandırıldığı duyurulurken şu ifadeler kullanıldı:

"ACM SPORTS olarak; İrlanda’nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen işbirliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz. Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir."

Shelbourne, Acun Ilıcalı'nın hisselerini satın almasının ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kulüp, İrlanda Premier Lig'i lider Shamrock Rovers'ın 12 puan gerisinde 4. sırada tamamladı.