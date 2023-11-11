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Kütahya Hisarcık’ta yaya geçiş çizgileri boyandı

Kütahya Hisarcık’ta yaya geçiş çizgileri boyandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi TOKİ kavşağında yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yıpranan yaya geçiş çizgileri yeniden boyandı.

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Emet Karayolları 148. Şube Şefliği tarafından trafik akış güvenliği ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan yaya geçiş çizgilerini yeniden boyama çalışması TOKİ Kavşağında gerçekleştirildi. Yaya çizgileri belirgin hale getirilerek sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalarda yaya geçidi dayanıklı beyaz renkte yol çizgi boyası ile boyandı.

Karayolları yetkilileri, yapılan çalışmayla TOKİ Kavşağındaki trafik akışının daha uygun hale getirilmesi ve vatandaşların trafik kuralları içinde daha rahat hareket etmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini belirtiler.

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