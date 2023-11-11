Uzmanından kış mevsimi ile ilgili sevindirici haber

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, son yapılan değerlendirmelerle birlikte eldeki verilere dikkate alındığında bu yıl kış mevsiminin yurt geneli için yağışlı geçmesinin beklendiğini ifade etti.

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Dr. Bozyurt, kamuyounda son günlerde sıklıkla gündeme gelmeye başlayan ‘kış mevsimi kurak mı geçecek yoksa yağışlı mı?’ tartışmalarına ilişkin bilimsel veriler ışığında açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında yurt geneli için yağışlı hava müjdesi veren Dr. Bozyurt, “Benim daha önceden leylek göçleri ile ilgili açıklamalarım olmuştu. Başka modellerle ilgili de şimdi El Nino yıllarına baktığımız zaman elimde bu konu ile ilgili çok fazla istatistik var. İlk önce şunu söyleyeyim El Nino yıllarına baktığımız zaman içinde bulunduğumuz coğrafya bol yağış alıyor yani kurak geçmiyor kış mevsimleri. Bazı El Nino yılları ılık ve yağışlı fakat bazı El Nino yılları soğuk ve yağışlı geçiyor ama sıcaklık her ne olursa olsun yağış miktar normallerin üzerinde oluyor. Mesela geçen sene kurak bir kış yaşadık çünkü geçen sene La Nina yılıydı nedeni ise coğrafyamız üzerinde yüksek bir basınç vardı. El Nino yıllarında üzerimizdeki bu yüksek basıncın yerini alçak basınç alıyor. Alçak basınç da yükselici hava akımları demektir ve meteorolojik anlamda yağış demektir. Bu sene yağış oranlarının bol miktarda olmasını bekliyorum. Şu anda kuraklığın pençesindeyiz barajlardaki su seviyesi giderek azalmaya başladı. Kriz noktasına geldi artık ve suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Su yönetimi kavramını kafamızda bir şekilde oturtmamız ve suyu son derce iktisatlı ve ekonomik kullanmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.