İstanbul, İzmir'de sağanak bastıracak uzman isim saat verdi! Meteoroloji'den 13 şehre uyarı
Meteoroloji hava durumunun son verilerini paylaştı. 13 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü için hava durumu verilerini paylaştı. İstanbul, İzmir dahil olmak üzere 13 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Bugün yağışlar Marmara ve Ege'de etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başta Marmara bölgesi olmak üzere ülkenin batı bölümünde ara ara sağanak yağışlar etkili oluyor.
İstanbul, İzmir ve Bursa'da yağmur dün gece saatlerinden itibaren başladı ve gün içinde sağanak şeklinde görülecek. İstanbul'da lodos öğleden sonra 80 km'ye kadar çıkıyor, olumsuzluk yaratabilir.
İstanbul ve İzmir 23, Bursa 25, Ankara 22 derece. Antalya'da da kısa süreli sağanak yağış geçişleri var, sıcaklık 24 derece.