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Kurultay sonrası ilk PM toplantısı bugün! CHP'nin yeni A Takımı belli oluyor

Kurultay sonrası ilk PM toplantısı bugün! CHP'nin yeni A Takımı belli oluyor

CHP’de kurultay sonrası ilk PM toplantısı bugün. CHP Lideri Özgür Özel’in başkanlığında yapılacak toplantıdan sonra yeni parti yönetimi belli olacak

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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP), 38. Olağan Kurultayı sonrasında yeni Parti Meclisi'ni oluşturuldu.

Yeni Parti Meclisi üyeleri, CHP Genel Merkezi'nde toplanarak ilk toplantılarını gerçekleştirecek. Toplantıda, yeni dönem siyaseti ele alınacak ve yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek.

Parti Meclisi toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında yapılacak. Toplantının gündeminde, kurultayın değerlendirmesi yapılacak. Ayrıca, Yargıtay krizine karşı CHP'nin attığı adımlar, yeni dönem siyaset stratejileri, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması gibi konular da ele alınacak.

CHP Lideri Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısının ardından yeni MYK'yi açıklayacak. Özel, partiyi danışmanlarla değil genel başkan yardımcıları ile yönetmek istediğini belirtti.

Bu doğrultuda çeşitli alanlarda uzman yardımcılar atanacak. Özellikle Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreter, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Parti Meclisi üyelerinden Prof. Dr. Yalçın Karatepe ekonomi, Prof. Dr. İlhan Uzgel ise dış politika alanlarında sorumlu olacak. PM üyeleri arasında Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, gazeteci Ali Haydar Fırat ve emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu da yer alıyor.

CHP Parti Meclisi'nin 60 üyesinin 50'si, Genel Başkan Özgür Özel'in listesinden seçilirken, dokuz isim eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Oğuz Kaan Salıcı tarafından hazırlanan anahtar listeden seçildi. Parti Meclisi'ne listede yer almayan tek isim ise CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz yılmaz oldu.

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