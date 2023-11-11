CHP Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi belli oldu

CHP yeni Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Toplantının ilk saatlerinde yapılan oylamada genel başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay ve YDK sekreterliğine ise Deniz Çakır seçildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen ve 15 kişiden oluşan yeni Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ilk toplantısına parti genel merkezinde saat 12.00'de başladı.

Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.

Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.

CHP'nin yeni yönetiminin gerçekleştireceği İlk PM toplantısının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da açıklanacak

Özel başkanlığındaki toplantıda ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapılacak. PM'nin gündeminde ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması da yer alıyor.

Özel'in toplantının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıklaması bekleniyor.