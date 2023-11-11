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Eskişehir'de Filistinli öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Eskişehir'de Filistinli öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Eskişehir’de öğrenim gören Filistinli öğrenciler, düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim tarihinde başlattığı abluka ve saldırılar devam ediyor. Filistin’de insanı ihtiyaçlara ulaşmak zorlaşırlen, İsrail tarafından elektrik kesintisi yapılmasıyla özellikle Gazze ile irtibat kurmak zorlaşıyor. Bu sebeple dünyanın çeşitli yerlerinden birçok öğrenci Filistin’deki ailelerine ulaşmıyor. Eskişehir’de de ailesine ulaşamakta güçlük çeken Filistinli öğrenciler, düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Kahvaltıda, Filistinli vatandaşlara yapılan saldırılar, bombalanan hasteneler ve işlenen savaş suçlarıyla ilgili konular konuşuldu. Öğrenciler, bazı firma ve ülkelerin İsrail’e destek verdiğini söylerken, Müslüman ülkelerin de Filistin’e destek vermeye çağırdı. Düzenlenen organizasyona SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen'de katıldı.

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