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Manisa'da 3 ay önce yanan ormanlık alan yeniden ağaçlandırıldı

Manisa'da 3 ay önce yanan ormanlık alan yeniden ağaçlandırıldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes' sloganıyla bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik çerçevesinde ağustos ayında çıkan yangında küle dönen arazi, katılımcıların renkli görüntülere sahne olan fidan dikimleri ile yeniden ağaçlandırıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan Milli Ağaçlandır Günü etkinlikleri, bu yıl ‘Cumhuriyete Nefes’ sloganıyla tüm ülkede gerçekleştiriliyor. Kula'da da bu kapsamda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Hacıtufan Mahallesi'nde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu etkinlikte bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Öğrenciler ve protokol üyeleri, kendi elleriyle diktikleri fidanlara can suyu verdi. 8 Ağustos tarihinde çıkan yangında küle dönen makilik alan, düzenlenen bu faaliyetle yeniden yeşillendirildi.

Etkinlik öncesinde açılış konuşmasını yapan Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç, "Ormanların korunması, orman yangınlarının söndürülmesi ve her türlü ağaçlandırma faaliyetleri ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ormanlar, yaşam için en gerekli şey olan oksijenin tek kaynağı ve karşılıksız üreticisidir. Bizde bu bilinçle, yaklaşık 3 ay önce yangın çıkan bölgemizi tekrar yeşillendirmek için bu faaliyetimizi bu alanda gerçekleştirmek istedik. Mahalleli vatandaşlarımızın da desteğiyle küle dönen ormanlık arazimizi, yeniden yeşillendiriyoruz. Bizim kültürümüzde ormana ve ağaca önem verilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz de, bir Hadis-i Şerif’inde ‘ Yarın kıyamet kopacağını bilseniz de, bugün elinizdeki fidanı dikin.’ demektedir. Saygılarımla, arz ederim.” ifadelerini kullandı.

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