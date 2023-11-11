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Hırvatistan Savunma Bakanı kaza geçirdi, ağır yaralandı!

Hırvatistan Savunma Bakanı kaza geçirdi, ağır yaralandı!

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic'in trafik kazasında ağır yaralandığı, bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hırvatistan Hükümet Sözcüsü Marko Milic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Banozic'in, yerel saatle 06.15'te Vinkovci şehri yakınlarında aracıyla geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandığını, kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün ise yaşamını yitirdiğini söyledi.

Milic, "Ağır yaralı olan bakanın, doktorun ilk değerlendirmesine göre hayati tehlikesi bulunmuyor. Kendisine Vinkovci İlçe Hastanesinde tıbbi bakım sağlandı ve şimdi Osijek Klinik Tıp Merkezine sevk edilecek." dedi.

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