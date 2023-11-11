Ümraniye'de yolcu otobüsü otomobile ve yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Ümraniye’de otogardan çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü cadde üzerindeki otomobile ve yayaya çarptı. Freni tutmayan otobüs otomobili refüje fırlatarak karşı yola geçti. Yaşanılan kazada otomobil şoförü ve yaya yaralandı.

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Olay, Ümraniye’de saat 11.00 sıralarında Barbaros Caddesi ve Turgut Özel Bulvarı kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, freni tutmayan Orhan Yıldız hakimiyetindeki 16 ES 433 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, cadde üzerinde seyir halinde olan Fahrettin Karataş idaresindeki 34 HCG 890 plakalı Audi marka otomobile ve olay yerinde yaya olarak bulunan Nuri Tangal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili orta refüje fırlatan otobüs, karşı yola geçerek güçlükle durabildi. Yaya yolu kaldırımında bulunan elektrik direğine çarparak durabilen otobüsün motor yağı ise yola döküldü. Yaşanılan kaza sonrası otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. Kazada, otomobil şoförü Fahrettin Karataş ve yaya Nuri Tangal yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Otomobil çekici ile refüjden alındı.

“Biz ne olduğunu anlamadık, arabaya vurmuş ağacı devirmiş”



Kazada yolcu otobüsünde bulunan vatandaş İrem Sude Mürsel, “Biz otogarda otobüste bekliyorduk. Daha sonra otobüs giderken araba da birden çıktı, yolun karşısına geçti. Yani biz ne olduğunu anlamadık, arabaya vurmuş ağacı devirmiş. İnince motor yağı yola akmış. 2 tane yaralı var ambulans onları götürdü, inşallah iyilerdir” dedi.