Rusya'dan 52 gün aradan sonra Kiev'e füze saldırısı

Rus ordusu, 52 gün aradan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzeyle saldırı gerçekleştirdi.

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Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i haftalar sonra ilk kez füzeyle hedef aldı. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, "52 günlük uzun bir aradan sonra düşman, Kiev'e füze saldırılarına yeniden başladı. Balistik füze Kiev'e ulaşamadı, hava savunma sistemi başkente yaklaşırken füzeyi düşürdü" ifadelerini kullandı.

Popko başkentte can kaybı yaşanmadığını, büyük çaplı bir hasar meydana gelmediğini kaydetti.

"Rusya'nın 31 İHA'sından 19'u düşürüldü"

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun ülkenin güney ve doğu bölgelerine gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda ateşlediği 31 İran yapımı "Shaded" insansız hava aracından 19'unun düşürüldüğü belirtildi. Odesa Bölge Valisi Oleh Kiper, Cuma akşamı ve gece boyunca güney bölgesinin füze ve insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığını aktardı. Kiper saldırılarda 3 kişinin yaralandığını ve liman altyapı tesislerinin hasar gördüğünü ifade etti.