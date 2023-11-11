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Kasımpaşa-Kayserispor maçında gol düellosu!

Kasımpaşa-Kayserispor maçında gol düellosu!

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı deplasman ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarı maç 4-2 Kayserispor'un üstünlüğüyle devam ediyor.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza yayında topla buluşan Hajradinovic pasını Ben Ouannes’e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden vuran Ben Ouannes’in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal kornere çeldi.
12. dakikada sol taraftan Cardoso’nun kullandığı kornere Ali Karimi’nin altıpas üzerinden yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
18. dakikada sol taraftan Yasin Özcan’ın pasında topla buluşan Aytaç Kara’nın ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşta kaleci Bilal gole izin vermedi.
27. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Kemen, sağ taraftan atağı sürükleyerek ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Sadık Çiftpınar’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
36. dakikada sol taraftan Aytaç Kara’nın kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu alan Fall, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
44. dakikada Hajradinovic'in kendi ceza sahasından çıkarken attığı pasta araya giren Boa Morte, ceza sahası içi sağ çaprazından kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
45+4. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Cardoso'nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Giannitos, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouannes, Hajradinovic, Fall, Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Duhan Aksu, Saddıki, Nuno Da Costa, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Emre Yeşilyurt, Gomis
Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi, Boa Morte, Kemen, Cardoso, Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Bahoken, Uzodimma, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Ackah, Jeanvier, Talha Sarıaslan
Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Fall (dk. 36) (Kasımpaşa), Ali Karimi (dk. 12), Sadık Çiftpınar (dk. 27 k.k.), Boa Morte (dk. 44) (Kayserispor), Mame Thiam (dk. 47) (Kayserispor), Nuna da Costa (dk. 50) (Kasımpaşa)

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