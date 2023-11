11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü! Tüm Türkiye'de fidanlar dikildi

Yurt genelinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" için fidan dikme etkinlikleri düzenlendi. Binlerce fidan toprakla buluştu.

AMASYA

Amasya’da Ziyaret Göleti kıyısında ağaçlandırma ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte göletin kıyı şeridindeki atıklar temizlenirken öğrencilerle birlikte fidan dikildi.

Etkinliğe Amasya Valisi Yılmaz Doruk’un eşi Meral Doruk öncülük etti. Geçen hafta yaptıkları doğa yürüyüşünde göletin etrafının çöp kurbanı olduğunu fark ettiklerini anlatan Meral Doruk, “Yaptığımız etkinlikle hem çevreyi temizledik. Hem de ağaçlarımızı diktik” dedi.

Atık toplarken para buldu

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinden etkinliğe katılan 11 yaşındaki Sercan Civelek de atık toplarken bulduğu 60 TL parayı öğretmenlerine teslim etti. Meral Doruk, örnek davranışı dolayısıyla Civelek’i kutladı.

Etkinliğe, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Ziyaret Belediyesi ve Amasya Gençlik Merkezi’nden yetkililer ile çevre gönüllüleri de katıldı.

KARABÜK

"Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Karabük’te 41 noktada 52 bin 46 fidan dikimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Karabük’te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri bünyesinde "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla fidan dikim programı yapıldı. Bostanbükü Köyü Kılavuzlar Mahallesinde düzenlenen programda mahlep, yabani kiraz ve sedir türlerinde 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu. Kent genelinde eş zamanlı olarak 41 noktada 52 bin 46 fidan dikimi yapıldı.

Programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, “İklim değişikliği konusu şu anda ciddi şekilde konuşmamız gereken ciddi şekilde tedbir almamız gereken ve bununla ilgili çalışmalar yapılması gereken bir konu. Çünkü son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak afetler ve afetlerle birlikte değişen iklimle birlikte de çeşitli olumsuz sonuçlarla karşı karşıya geliyoruz. Bölgemizde geçmiş yıllarda çok fazla rastlanılmayan sel olayları gibi bununla birlikte bazı bölgelerde çığ olayları gibi suların çekilmesi ve yükselmesiyle ilgili konular gibi birçok konuda bunun etkilerini hep birlikte görüyoruz” dedi.

Karabük’ün Batı Karadeniz’in kalbi olduğunu ifade eden Yavuz, “Geleceğe nefes, cumhuriyete nefes sloganı bence en güzel Karabük'e yakışır. ‘Ne için?’ derseniz çünkü Karabük Cumhuriyet kenti. Cumhuriyet'e nefes, kısmi itibariyle Karabük'e çok yakışıyor. Aynı şekilde ‘Geleceğe Nefes’ diyoruz. Geldiğim günden beri Karabük'le ilgili Batı Karadeniz'in kalbi diyorum. Cumhuriyet kenti Karabük diyoruz ama aynı zamanda yüzde 74’e varan orman varlığıyla da yeşil Karabük desek herhalde ilimize yakışır diye düşünüyorum. Mavi Vatan'a ek olarak süper vatanı konuşuyoruz. Aynı zamanda da yeşil vatanı da konuşmamız lazım. Bu topraklar ülkemizdeki yeşil vatana çok büyük katkı sağlayan bir coğrafya. Yüzde 74’e yakını ormanlarla kaplı. Biz bugün dikeceğimiz fidan ülkemizde 2 bin 23 ayrı lokasyonda ekilen milyonlarca fidanlarla inşallah geleceğimiz adına olan ormanlarımıza ve yeşil vatana katkı sağlayacağız” diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, tüm insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikenin iklim değişikliği olduğu ve bununla mücadelenin bir insanlık vazifesi halinde devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin uzun yıllardır özellikle iklim değişikliğiyle ilgili bir ağaçlandırma kampanyasını devam ettirdiğini aktaran Keskinkılıç, “Türkiye'nin orman varlığı bir dönemde 20 milyon hektara düşmüştü arkadaşlar. Son 20 yılda yapılan çalışmalarla Türkiye'nin orman varlığı 23 milyon hektarın üzerine çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz, Bartın'da 22, Karabük'te 41, Zonguldak'ta 37 olmak üzere 100 ayrı noktada aynı anda fidan dikimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

MANİSA

Manisa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il genelinde 45 bin 100 fidan toprakla buluşarak geleceğe nefes oldu. Bu yıl 1923 fidanın dikiminin yapıldığı Yunusemre ilçesindeki Cumhuriyet Ormanı alanına hava muhalefeti nedeniyle katılamayan cumhuriyetle yaşıt 100 yaşındaki Ayşe Kocaman'ın fidanını alandaki en küçük çocuk olan 3 yaşındaki Hüma Su Özer ve Manisa Valisi Enver Ünlü birlikte dikti.

Manisa’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes' mottosuyla 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları oluşturuldu. Manisa Merkez’de 1923 fidan olmak üzere il genelinde 45 bin 100 fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte, Manisa İl Jandarma Komutanlığı cumhuriyetin 100. yılında 100 kadın jandarma 100 fidanla katkı sağladı.

Manisa Valiliği ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüs yanında bulunan Bağyolu üzerinde Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle 1923 fidanla Cumhuriyet Ormanı oluşturuldu. Fidan dikim törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, daire müdürleri, öğrenciler, toplum kuruluşları, vatandaşlar katıldı.

"Daha yeşil bir vatan ve dünya için çok çalışıyoruz"

Konuşmasında Manisa'da 539 bin 337 hektar orman alanının önemli bir oranda karbon tuttuğuna dikkat çeken Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk'ün konuşmasının ardından vatandaşlara hitap eden Manisa Valisi Enver Ünlü, “Bugün fidanlarımızı kutsal vatan toprağıyla, umutları yarınla buluşturma günü. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı anısına bugün burada 1923 adet fidan, ilimiz genelinde de 45 bin 100 fidan dikiyoruz. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; aldığımız nefesin, hayat bulduğumuz suyun ana kaynağı ormanları korumak tüm insanlığın ortak görevidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen toplumlar; dünlerini, bugünlerini ve daha da önemlisi geleceklerini yok ederler. Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde, havanın, suyun ve toprağın korunması gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak hep gündemimizde yer almaktadır. Ülke genelinde ağaç ve orman sevgisini geliştirerek gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesini sağlamak ve daha yeşil bir vatan, daha yeşil bir dünya için çok çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Peygamber Efendimizin 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı mutlaka dikiniz' hadis-i şerifinden hareketle yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' seferberliğiyle ülkemize hediye edeceğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde daha yeşil bir Türkiye için eller toprağa değsin, yarınlarımız yeşersin diyoruz. 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' sloganıyla toprakla buluşturduğumuz fidanlarımızın daha yeşil bir vatana, daha yaşanabilir bir dünyaya vesile olmasını temenni ediyor, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutluyorum” dedi.

Tohumlar saçıldı

Fidan dikiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği katılımcılara uygulamalı olarak anlatılırken, ilk fidan cumhuriyetle yaşıt olan 100 yaşındaki Ayşe Kocaman için dikildi. Kocaman'ın hava muhalefeti nedeniyle katılamadığı törende fidanı, alandaki en küçük çocuk olan 3 yaşındaki Hüma Su Özer ve Manisa Valisi Enver Ünlü tarafından birlikte dikildi. Cumhuriyet Ormanı bölgesine 1923 adet servi ve çam fidanı dikilirken, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) Manisa Şubesi üyeleri tarafından da alana çamur içine saklanmış meyve ağacı tohumlarından serpiştirildi.

MUĞLA

Muğla’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 79 farklı noktada 62 bin 236 adet fidan dikildi.

Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılına ithafen “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” sloganıyla gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Muğla ilinde 79 ayrı noktada 62 bin 236 adet fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikme töreninde konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık; “Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes' temasıyla 81 ilimizde başlattığı fidan dikim etkinliğini gerçekleştiriyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün bu yılki temasının 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' olarak belirlenmesi, toprakla buluşturacağımız her bir fidanın 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimize ve değerlerine bağlılığımızın bir göstergesidir. Bugün diktiğimiz fidanlar Cumhuriyetimizin ikinci asrı boyunca yeşerecekler, büyüyecekler ve bir ormana dönüşecekler. Cumhuriyetimize, geleceğe, insanlığa nefes olacaklar. Ormanlar, bir ülkenin akciğerleri, ekolojik ve sosyal açıdan en büyük zenginlik ve yaşam kaynağıdır. Yaşadığımız dünya ve canlılar için ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir bir şekilde yönetmek oldukça önemlidir. O nedenle bugünü gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak değerlendiriyor, ormanlarımızı geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin bizlere emaneti olarak görüyoruz. Eşsiz doğası ve dünyada eşine eşine az rastlanır güzellikleriyle 'Yeryüzü Cenneti' olarak tabir ettiğimiz Muğla’mızın yüzölçümünün yüzde 68'i ormanlarla kaplıdır. Muğla’mız orman varlığı bakımından şanslı bir il. İlimizin sahip olduğu orman varlığını daha da arttırmak, çocuklarımıza ve gençlerimize ağaç ve orman sevgisini aşılamak ve daha yeşil bir Muğla için son 20 yılda yaklaşık 412 milyon ağacı toprakla buluşturduk. Diğer yandan orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması ve rehabilitasyonu kapsamında son bir yılda 2 milyon 693 bin fidan dikildi. Bugün il genelinde 79 noktada 62 bin 236 fidanı aynı gün toprakla buluşturacağız. Ağaçlandırma potansiyeli bulunan alanlarımız ile orman yangınlarından etkilenen sahalarımızı yeniden ağaçlandırılacağız. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, geleceğe nefes olacak bu anlamlı çevre programı çerçevesinde yeşil seferberliğimizi hep birlikte devam ettireceğiz ”dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ise "7 Kasım 2019 tarih ve 30 bin 941 sayılı kanun ile Resmi Gazete'de yayınlanan 2019/24 Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için yurdumuzu daha sağlıklı yaşana bilir kılmak için her yıl 11 Kasım gününün Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması uygun görülmüştür. İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde ağaçlandırmanın önemini vurgulandığı bugün burada bu amaçla dikilen her bir fidanın sadece Muğla’ya değil ülkemize ve dünyaya sayısız fayda sağlayarak geleceğe nefes olacağı şüphesizdir. Burada bugün hep birlikte değişik cinslerde 30 adet Toros sediri, 250 adet fıstık çamı, 800 adet kara selvi ve 20 adet lavanta olmak üzere toplam bin 400 adet fidan dikeceğiz. Diktiğimiz fidanın her biri geleceğe bir nefes olacaktır” dedi.

KARAMAN

Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde “Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes” sloganıyla 5 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Hakkı Teke Ormanı Atış Poligonu mevkiinde gerçekleşen fidan dikimine vatandaşlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kasım'ın 11'inde milli ağaçlandırma adına “Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes” sloganıyla, toplam il içerisinde Anadolu topraklarıyla buluşturacakları 300 bin ağacın bugün itibariyle 5 bin adetini toprakla buluşturduklarını ifade etti. Vali Sarıibrahim, “Cumhuriyetimizin ikinci asrında gerçekten Anadolu topraklarında daha müreffeh daha huzurlu daha mutlu bir ülke için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin Yüzyılında daha ağaçlarla daha ormanla ve daha yeşil bir ülkede çalışmak ve buluşmak dileğiyle” dedi.

Fidan dikim programına, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Alkan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BALIKESİR

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kapsamında Balıkesir’de fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. Yılına özel Türkiye'nin 2023 farklı noktasında fidan dikimi gerçekleştirildi. Balıkesir Yeniköy kırsalında fidan dikimine; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Fidan dikimi sonrası konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu; “Balıkesir’de bugün 89 ayrı noktada ağaç dikme töreni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Ağaçlandırma Günü Seferberliğinde 11.11 saat 11.00 diyoruz ve ülkemizin 2023 farklı noktasında 123 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Gençlerimizle çocuklarımızla bugün onlara unutamayacakları bir anıyı da yaşatarak fidanlarımızı toprakla buluşturduk” dedi.

Etkinlik Vali Ustaoğlu protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi ile son buldu.

KİLİS

Kilis’te, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' çerçevesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100.yılına özel Türkiye’nin 2023 farklı noktasında olduğu gibi Kilis'te de fidan dikimi gerçekleştirildi. Kilis Musabeyli kırsalında '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' çerçevesinde düzenlenen fidan dikim törenine Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, vatandaşlar, öğrenciler, kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Fidan dikimi töreninde konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, ‘‘Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında yayınlamış olduğu genelge ile milli ağaçlandırma seferberliğini Türkiye’nin her yerinde başlattık. Kilis’te kişi başına düşen yeşil alan oranı 16 metrekare ile Türkiye standartlarının üzerinde. 2022 yılında 500 bin fidan toprakla buluştu. Şuana kadar 2023 yılında 350 bin fidan toprakla buluşturduk. Hedefimiz geçen sene olduğu gibi 500 bin fidanı toprakla buluşturmak’’ dedi.

NİĞDE

Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Niğde’de de binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Niğde - Adana Yolu üzerinde bulunan ağaçlandırma sahasında fidan dikme programı düzenlendi. Programa Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gürol Okyar, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve jandarma personeli, öğrenciler ve çok sayıda doğa gönüllüsü vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali Çelik, 11 Kasım’ın bu yıl anlamının her yılkinden daha farklı olduğuna dikkati çekerek ‘Yeşil Vatan’ için tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de fidan dikme etkinliği gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu yıl fidanların cumhuriyetin 100. onur yılına özel dikildiğini belirten Vali Çelik; "İlimizde 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. İlimizdeki orman potansiyeline baktığımız zaman orman fakiri bir il olduğumuzu görüyoruz. İlimizde bundan sonraki süreçte bu çalışmalarımız artacak. Cumhuriyetimizin 100. Yılı bu yüzden biz de 100 bin fidanı toprakla buluşturmak istedik. Atatürk’ün güzel bir sözü var, ‘Ormansız yurt, yurt değildir.’ diyor ülkemizin kurucusu. İnşallah bundan sonraki süreçte hazineye ait, kırsal alanlarda ormanlık alanlar yapmak istiyoruz. Ormanlar sadece oksijen deposu değil aynı zamanda rekreasyon alanı olacak ve hayvanlar için de güzel bir yaşam alanı oluşturuyoruz" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Hem geleceğe hem Cumhuriyetimize de nefes olacak ve cumhuriyetimiz ilelebet var olacak. Bu vesile ile cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından saatler 11:11’i gösterdiğinde katılımcılar, aynı anda yüzlerce fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.

UŞAK

2023 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Uşak’ta düzenlenen “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” projesi ile Cumhuriyetin 100. yılında fidanlar 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı’nda toprakla buluşturuldu.

2023 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde, “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” mottosuyla Türkiye’de eş zamanlı olarak 81 il ve ilçelerinde ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Uşak’ta düzenlenen etkinlik, şehir merkezine yakın bir mesafede bulunan Sorkun köyünde 8 hektarlık alanda gerçekleşti. Düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Turan Ergün, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, Orman İşletme Müdürü Uğur Şahin, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşma yapan Uşak Valisi Turan Ergün “8 hektarlık alanda 13 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Uşak dikme yoluyla elde edilen ormanlar açısından Türkiye’nin ortalaması üstünde. Son 20 yılda 49 bin hektarlık alanı ağaçlandırarak, Uşağın toplam yüz ölçümünde %41’de ormanlık alana gelmiştir. Tatbikîde bunlar yeterli değil, bölgemiz su kaynakları açısından kıt bu yüzdende bizim için ağaçlandırma ve yeşillik bizim için önemli. Uşaklı vatandaşlarıma ise ormanı koruma ve geliştirme konusunda gösterdikleri gayret için teşekkür ederim.” dedi.

Vali Ergün’ün ardından konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın “Ağaç çok büyük emek ve çabayla büyüyor. Ağacı yetiştirmek çok zor ama ağacı kesmek son derece kolay. Bu sene şükür çok büyük bir orman yangını yaşamadık fakat her an, her zaman tedbirli olmaya zorundayız. Uşak Belediyesi olarak bizlerde her zaman orman teşkilatımızla beraber ormanlarımızı korumak için çalışmalarımıza aktif bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Etkinlik protokol üyeleri fidan dikimine başlamasıyla birlikte Uşak’ta da 13 bin fidan dikildi.