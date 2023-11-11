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Düz yolda takla attı! Sürücüsü yaralandı

Düz yolda takla attı! Sürücüsü yaralandı

Düz yolda seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı takla attı. Sürücü, takla atan aracın içinden yaralı olarak çıkarıldı.

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Kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ş. idaresindeki 34 UU 1224 plakalı Toyota marka araç düz yolda ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Yoldan çıkan araç su kanalına ters düşerek durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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