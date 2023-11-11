6 yaşında evlendirilen çocuk davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı: 8 yaşındayken...

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi iddiasıyla ilgili davada karar geçen ay açıklanmıştı. 3 sanığa toplam 66 yıl hapis cezası veren mahkeme bu cezaların gerekçesini de açıkladı. Mahkeme, minik kızın tüm itirazlarına rağmen ailesinin her şeye göz yumduğunu, sunulan delillerle anlattı.

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Çocuğun tüm itirazlarına rağmen, anne ve babası ile zorla evlendirildiği kişi fikir ve eylem birliği içindeydi.

NTV'de yer alan habere göre 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalıyla ilgili 23 Ekim'de karara bağlanan davada, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklara verilen cezaların gerekçesini açıkladı.

Kararda H.K.G.’nin savcılığa sunduğu ses kayıtlarının delil olarak kabul edildiği belirtildi.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşındaki kızının dini nikahını bizzat kendisi kıydı. Öncesinde kızının boyunu da ölçerek "Büyüdün mü?" diye sorduğu da belirtildi.

Kadir İstekli bu süreçte minik kıza kolye alıp gelinlik diktirerek fotoğraflar da çektirdi.

İlk cinsel istismar 8 yaşında oldu iddiası

İlk nitelikli cinsel istismar ise 7-8 yaşlarında başladı. Mağdur 13 yaşına geldiğinde nişan, 14 yaşına geldiğinde ise aile içinde düğün yapıldığı, bu tarihten sonra çocuğun Kadir İstekli ile aynı evde yaşamaya başladığı anlatıldı.

Gümüşel ailesinin kızlarının tüm itirazlarına rağmen yaşanan herşeye göz yumduğu, hatta annenin kızına "O senin kocan itaat et" şeklinde beyanlanda bulunduğu anlatıldı.

2020 yılında evden kaçıp şikayette bulunmuş

H.K.G’nin 17 yaşında hamile kalması üzerine resmi nikahın yapıldığı, 2020'de evden kaçıp şikayette bulunduğu tarihe kadar istismar eylemlerinin sürdüğü belirtildi.

23 Ekim'de açıklanan kararda, 6 yaşındayken H.K.G. ile evlenen Kadir İstekli nitelikli cinsel istismardan 30 yıl, Hiranur Vakfı’nın kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel de 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.