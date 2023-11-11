9. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı başladı
Azerbaycan'ın başkentinde 9. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.Abone ol
Azerbaycan'ın Ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılına ithaf edilen fuarın açılışına, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkanı İsa Habbibeyli, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecid ve çok sayıda kitapsever katıldı.
Bakü Expo Center'da 11 ülkeden yaklaşık 140 yayınevinin katıldığı fuarda, Rusya bu yıl onur konuğu olarak yer aldı.
Fuarda, aralarında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Ticaret Odası gibi kurumların da yer aldığı yaklaşık 20 Türk yayınevi, kitaplarını Azerbaycanlı okurlarla buluşturdu.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) da yer aldığı fuar, 15 Kasım'a kadar sürecek.