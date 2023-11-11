BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

9. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı başladı

9. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı başladı

Azerbaycan'ın başkentinde 9. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.

Abone ol

Azerbaycan'ın Ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılına ithaf edilen fuarın açılışına, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkanı İsa Habbibeyli, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecid ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Bakü Expo Center'da 11 ülkeden yaklaşık 140 yayınevinin katıldığı fuarda, Rusya bu yıl onur konuğu olarak yer aldı.

Fuarda, aralarında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Ticaret Odası gibi kurumların da yer aldığı yaklaşık 20 Türk yayınevi, kitaplarını Azerbaycanlı okurlarla buluşturdu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) da yer aldığı fuar, 15 Kasım'a kadar sürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli judocu Fidan Ögel, Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı!
Milli judocu Fidan Ögel, Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı!
Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki görevine başladı: "Bu benim için büyük bir dezavantaj"
Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki görevine başladı: "Bu benim için büyük bir dezavantaj"
Kasımpaşa-Kayserispor maçında gol düellosu! 7 gol atıldı
Kasımpaşa-Kayserispor maçında gol düellosu! 7 gol atıldı
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü! Tüm Türkiye'de fidanlar dikildi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü! Tüm Türkiye'de fidanlar dikildi
Şırnak’ta 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!
Şırnak’ta 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!
Düz yolda takla attı! Sürücüsü yaralandı
Düz yolda takla attı! Sürücüsü yaralandı
Rusya'dan 52 gün aradan sonra Kiev'e füze saldırısı
Rusya'dan 52 gün aradan sonra Kiev'e füze saldırısı
6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı: 8 yaşındayken...
6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı: 8 yaşındayken...
Sivas'ta büyükbaş hayvanları taşıyan kamyonet devrildi, 1 hayvan telef oldu
Sivas'ta büyükbaş hayvanları taşıyan kamyonet devrildi, 1 hayvan telef oldu
İran Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri, "Gazze'deki durumu" görüştü
İran Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri, "Gazze'deki durumu" görüştü
CHP Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi belli oldu
CHP Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi belli oldu
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi İzlanda olacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi İzlanda olacak