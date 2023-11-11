BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Kura sonucu aldığı Togg iki ayda iki kere arıza yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kura sonucu aldığı Togg iki ayda iki kere arıza yaptı

Kura sonucunda satın alma hakkı elde ettiği Togg’u iki ayda iki kere arıza yaptı. Elektrikli otomobil, servis elemanlarının yardımıyla hareket edebilir duruma getirildi, daha sonra başka bir araç yardımıyla çekiciye yüklendi.

Abone ol

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, en çok satılan elektrikli otomobillerin başında yer alıyor. Hızlı bir şekilde teslimatları artırılan yerli araç trafikte çoğalmaya devam ediyor.

Ancak bazı araçlarda teknik arıza meydana gelebiliyor. Togg’un T10X model aracı iki ay içerisinde iki kere arıza yaparak yolda kaldı.

Araç, çekiciyle Togg’un Zeytinburnu’nda bulunan servisine götürüldü. Arıza yapan Togg, kapalı otoparktan başka bir aracın yardımıyla çıkarıldı. Elektrikli otomobil, servis elemanları tarafından hareket edebilir duruma getirilerek, çekildi.

“Son iki ay içindeki ikinci arızası”

Togg aracının iki ay içerisinde iki kere arıza verdiğini belirten Avukat İrfan Hattatoğlu, “Aracı alalı yaklaşık 2 ay oldu. 2 binli sıralardaydım. Aracı memnun olarak kullanıyorum. Gerçekten değerinin üzerinde bir araç. Sanırım üretim için acele ettiler. Son iki ay içerisinde iki kere arıza verdi. Yol yardımı çağırdım. Aküye baktılar sorun olmadığı görüldü. Ardından bilgisayara bağladılar sorunu çözmek için yine olmadı. Çekici çağırdık, servise götürecekler. Otoparkta kalması daha büyük sorun. Çekici giremiyor. Tabi böyle durumlar elektrikli araca bakışı negatif hale getiriyor. Ümit ederim Togg’daki bu tür sorunlar kısa sürede çözülür. En azından çözüme kavuşsun ki teslim alanlar sorun yaşamasın ben 24 saattir araçsız kaldım. Uzun yolda, ya da ailemle olabilirdim” şeklinde konuştu.

Togg tarafından hızlı bir dönüşüm yapıldı 

Arıza talebi sonrası Togg tarafından hızlı bir dönüşün yapıldığını vurgulayan Hattatoğlu, “Togg tarafından da sorunu bilmiyorlar. İttirilmemesi gerektiği söyleniyor. Yol yardım aracın hareket etmesi ile ilgili işlemler yaptı. Ümit ederim doğru bir yol izlemişizdir. Servise gittikten sonra sorunu çözmeye çalışacaklar” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
9. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı başladı
9. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı başladı
Milli judocu Fidan Ögel, Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı!
Milli judocu Fidan Ögel, Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı!
Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki görevine başladı: "Bu benim için büyük bir dezavantaj"
Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki görevine başladı: "Bu benim için büyük bir dezavantaj"
Kasımpaşa-Kayserispor maçında gol düellosu! 7 gol atıldı
Kasımpaşa-Kayserispor maçında gol düellosu! 7 gol atıldı
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü! Tüm Türkiye'de fidanlar dikildi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü! Tüm Türkiye'de fidanlar dikildi
Şırnak’ta 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!
Şırnak’ta 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!
Düz yolda takla attı! Sürücüsü yaralandı
Düz yolda takla attı! Sürücüsü yaralandı
Rusya'dan 52 gün aradan sonra Kiev'e füze saldırısı
Rusya'dan 52 gün aradan sonra Kiev'e füze saldırısı
6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı: 8 yaşındayken...
6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı: 8 yaşındayken...
Sivas'ta büyükbaş hayvanları taşıyan kamyonet devrildi, 1 hayvan telef oldu
Sivas'ta büyükbaş hayvanları taşıyan kamyonet devrildi, 1 hayvan telef oldu
İran Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri, "Gazze'deki durumu" görüştü
İran Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri, "Gazze'deki durumu" görüştü
CHP Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi belli oldu
CHP Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi belli oldu