Filistinli aktivist Ebu Dakka Fransa'dan sınır dışı edildi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi aktivist Ebu Dakka Fransa'dan 'kamu düzenini bozduğu' gerekçesiyle sınır dışı edildi. Dakka, ülke genelinde Filistinlilerin yaşam koşulları hakkında konferans vermek için gittiği ülkeden polis eşliğinde Kahire'ye gönderildi.

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İsrail Gazze'deki insanlık dramına sebep olmaya devam ederken, dünyadan katliama sesler yükselmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" diye konuşmuştu.

Konuşmanın olduğu gün ise Revolution Permanente sitesine göre, aktivist Ebu Dakka Fransa'dan sınır dışı edildi. Ebu Dakka, Paris'ten uçakla polis eşliğinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Ebu Dakka, ülke genelinde Filistinlilerin yaşam koşulları hakkında konferans vermek için eylülde Fransa'ya gelmişti.

Ülkenin güneyindeki Marsilya kentinde 16 Ekim'de "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle polis tarafından durdurulan Ebu Dakka, 45 gün ev hapsine alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Ebu Dakka hakkında sınır dışı etme kararı çıkarmıştı.

Yerel mahkeme Filistinli aktivistin sınır dışı edilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurmayı kararlaştırmıştı.

İçişleri Bakanlığı yerel mahkemenin kararını Danıştay'a taşımıştı.

Danıştay, 8 Kasım'da aldığı kararda Ebu Dakka'nın Fransa'da hiçbir bağının bulunmadığını belirterek, Filistinli aktivistin sınır dışı edilmesini onaylamıştı.

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KARARI PROTESTO ETTİLER

Paris'te bu hafta sivil kıyafetli 4 polis, Ebu Dakka'yı gözaltına almıştı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilli Sebastien Delogu'nun da aralarında olduğu bazı muhalif milletvekilleri, Ebu Dakka'nın gözaltına alınmasını başkentte protesto etmişti.