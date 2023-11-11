Almanya'da "5. Mevsim", karnaval sezonu başladı!

Almanya'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval sezonu açıldı.

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Katılımcılar, "5. Mevsim" karnaval sezonunun başkenti olarak kabul edilen Köln'de, hep bir ağızdan 11'den geriye sayarak karnaval sezonunu başlattı.

Ülkede her yıl geleneksel olarak 11 Kasım'da yerel saatle 11.11'de başlayan karnaval sezonunda, Ren Nehri'ne kıyısı olan şehirlerden Köln, Düsseldorf ve Mainz başta olmak üzere birçok büyük kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Tarihi Köln Katedrali çevresi, Heumarkt Meydanı ve Zülpicher Caddesi'nde birbirinden renkli ve ilginç kıyafetler giyen katılımcılar, müzik eşliğinde dans ederek karnavalı kutladı.

Kutlamaların yapıldığı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Karnaval sezonu

Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor.

Almanya'da bugün başlayan karnaval sezonu, 8 Şubat 2024'te "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) adlı büyük karnaval geçidiyle doruk noktasına ulaşacak ve 14 Şubat 2024'te ise "Aschermittwoch" (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek.