BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  SPOR

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Facundo Campazzo!

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Facundo Campazzo!

İspanya temsilcisi Real Madrid'in formasını giyen Facundo Campazzo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Abone ol

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta karşılaşmalarında 39 verimlilik puanıyla kariyer rekoru kıran Arjantinli oyun kurucu, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Bu organizasyonda ilk kez MVP seçilen 32 yaşındaki Campazzo, takımının konuk ettiği Virtus Segafredo Bologna'yı 100-74 mağlup ettiği maçta 18 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

En iyi ikinci oyuncu, Fenerbahçe Beko'dan Hayes-Davis

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a 85-84 yenildiği karşılaşmada 35 verimlilik puanına ulaşan sarı-lacivertli ekibin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanını elde etti.

Hayes-Davis, karşılaşmayı 23 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye e-İhracat Platformu yakında başlayacak"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye e-İhracat Platformu yakında başlayacak"
İstanbul'da boş bir dükkanda ceset bulundu!
İstanbul'da boş bir dükkanda ceset bulundu!
Balıkesir Ayvalık’ta Midilli Adası’na gitmek isteyen 42 göçmen yakalandı
Balıkesir Ayvalık’ta Midilli Adası’na gitmek isteyen 42 göçmen yakalandı
Lise bahçesine anaokulu yapılmasına velilerden tepki
Lise bahçesine anaokulu yapılmasına velilerden tepki
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu!
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu!
Tekirdağ Kapaklı’da bisiklet hırsızları yakalandı
Tekirdağ Kapaklı’da bisiklet hırsızları yakalandı
Almanya'da "5. Mevsim", karnaval sezonu başladı!
Almanya'da "5. Mevsim", karnaval sezonu başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi önemli açıklamalar
Bolu'da kontrolden çıkan anız ateşi tutuştu, itfaiye seferber oldu
Bolu'da kontrolden çıkan anız ateşi tutuştu, itfaiye seferber oldu
Afyonkarahisar'da tük trenini traktöre çarptı, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da tük trenini traktöre çarptı, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı turistleri ağırlamaya devam ediyor
Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı turistleri ağırlamaya devam ediyor
Filistinli aktivist Ebu Dakka Fransa'dan sınır dışı edildi
Filistinli aktivist Ebu Dakka Fransa'dan sınır dışı edildi