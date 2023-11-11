Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye e-İhracat Platformu yakında başlayacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Önümüzdeki yıl Ticaret Bakanlığı bütçesi içerisinde ihracat desteklerimizi yüzde 115 artırarak 22 milyar liralık bir destek sunacağız. Türkiye e-İhracat Platformu'nu yakında başlatacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

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Asrın İş Adamları Derneği’nin (ASRİAD) 3’üncü Olağan Genel Kurulu Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, ASRİAD'dan yöneticilerin yanı sıra iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat program çerçevesinde ihracat hedefleri ile ilgili bilgi verdi.



Bakan Bolat, Türkiye e-İhracat Platformu'nu da yakında başlatacaklarını duyurdu.Ticaret Bakanı Ömer Bolat genel kurulda yaptığı konuşmasına İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınayarak başladı. Bakan Bolat, bu katliamın durdurulması, ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorunun açılması ve Gazze'nin uluslararası koruma altına alınması konusunda Türkiye’nin büyük çaba sarf ettiğini söyledi.



Türkiye yüzyılında hedeflere ulaşmak için iş dünyasının katkılarının önemli olacağını söyleyen Bakan Bolat, "ASRİAD’ın da ekonomimize yaptığı katkıları önemli buluyoruz. 3. Olağan Genel Kurulu’nda “hisse, ölçü, insaflı olma, adalet, adaletli pay” anlamına gelen Kıst Çağrısı sloganıyla gerçekleştiriliyor olması; ASRİAD’ın evrensel anlamda hakkaniyeti, paylaşmayı, hakkını vermeyi, esasında kapsayıcılığı gözetmesi bakımından önemlidir" dedi.



Bakan Bolat, "Dünyamız son yıllarda pandemi, savaşlar, jeopolitik gerilimler, gıda ve enerji krizleri, iklim değişikliği ve kuraklık, artan emtia fiyatları ve yüksek enflasyon gibi, bazıları 100 yılda bir yaşanan gelişmelere sahne olmuştur. Ülkemiz, maalesef tüm bunlara ilave olarak tarihimizin en yıkıcı deprem felaketini yaşamıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, ülkemiz büyümeye devam etmiş ve ihracatta yakalanan artış eğilimini sürdürmüştür. Kuşkusuz bu, ekonomimizin krizlere ve zorluklara karşı ne denli dirayetli olduğunu da ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.



"Eylül’de işsizlik oranı son 13-14 yılın en düşük seviyesine düştü"



Türkiye’nin üç yıldır kesintisiz büyüme yaşadığını hatırlatan Bakan Bolat, "Türkiye bu dönemde gücünü artırmaya devam ediyor. Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 9.1’e düştü. Bu rakam son 13-14 yılın en düşük rakamı. İhracatımız yüzde 7,4 artışla Ekim ayında 22,9 milyar dolara ulaştı. 255-256 milyar dolara sene sonunda ulaşmayı öngörüyoruz. Bu, geçen yıla göre büyük bir artış değil ama küresel ticaret yüzde 1 küçülmüş durumda. İhracatımızın yüzde 45’ini yaptığımız AB ithalatı yüzde 13 küçüldü. Bunları dikkate aldığımızda deprem felaketine rağmen Türkiye mevcudu korumayı başardı. Ülkemizde bu konuda olumlu gelişmeler devam edecek" diye konuştu.



"Hizmet ihracatında bu yıl 100 milyar doları aşıyoruz"



İhracat hedefleri hakkında da bilgi veren Bakan Bolat, "OVP 2026 ihracat hedefimiz 302 milyar dolar, 2028 yılı hedefimiz 375 milyar dolar. Hizmet ihracatında bu yıl 100 milyar doları aşıyoruz. 2028 hedefimiz hizmet ihracatında 200 milyar dolar. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.