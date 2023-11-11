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Bursa’da şiddetli rüzgar hayatı felç etti, ağaçlar devrildi

Bursa’da şiddetli rüzgar hayatı felç etti, ağaçlar devrildi

Bursa’da şiddetli rüzgar kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise araçların üzerine devrildi.

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Bursa’da Metroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, kent merkezinde şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Rüzgarın etkisiyle bazı vatandaşlar, yürümekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise lodoslu havaya dayamayıp devrildi.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde ise park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, aracı kullanılamaz hale getirdi. Uzmanlar şiddetli rüzgar ve yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

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