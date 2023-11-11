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Manisa Sarıgöl'de fidanlar yanan ormanlık alana dikildi

Manisa Sarıgöl'de fidanlar yanan ormanlık alana dikildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 400 fidan daha önce yanan ormanlık alanda toprakla buluştu.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri kapsamında Dadağlı kavşağı Mevkiinde çıkan yangında tahrip olan orman alanında ağaç dikme faaliyeti gerçekleştirildi.

Sarıgöl Orman İşletme Şefliği koordinesinde gerçekleşen fidan dikme etkinliğine Kaymakam Ali Arıkan, Belediye Başkanı Necati Selçuk, Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Orman İşletme Şefi Mustafa Kaya, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte daha önce yanan ormanlık alanda 400 fidan toprakla buluştu.

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