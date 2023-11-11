BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Malatya'da otomobil kavşakta yunus ekiplerine çarptı

Malatya'da otomobil kavşakta yunus ekiplerine çarptı

Malatya'da bir otomobilin kavşak içerisinde motorize yunus ekiplerine çarpması sonucu 2 polis yaralandı.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'de bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, F.Ö. idaresindeki 06 EU 6594 plakalı otomobil, kavşak içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polis timi olan yunus ekibine çarptı. Kaza sonrası her iki araçta da hasar meydana gelirken motosiklette bulunan polis memurları V.G. ile F.Ş. yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik direklerinde leylekler için yuva yapacaklar
Elektrik direklerinde leylekler için yuva yapacaklar
İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! 3 saatlik periyoda dikkat
İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! 3 saatlik periyoda dikkat
Manisa Sarıgöl'de fidanlar yanan ormanlık alana dikildi
Manisa Sarıgöl'de fidanlar yanan ormanlık alana dikildi
Kanser hastaları için olağanüstü etkili besin ya da içecek yok!
Kanser hastaları için olağanüstü etkili besin ya da içecek yok!
Bodum'da Şehir Tiyatrosu, perdelerini izleyicilere açıyor
Bodum'da Şehir Tiyatrosu, perdelerini izleyicilere açıyor
Bursa’da şiddetli rüzgar hayatı felç etti, ağaçlar devrildi
Bursa’da şiddetli rüzgar hayatı felç etti, ağaçlar devrildi
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Facundo Campazzo!
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Facundo Campazzo!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye e-İhracat Platformu yakında başlayacak"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye e-İhracat Platformu yakında başlayacak"
İstanbul'da boş bir dükkanda ceset bulundu!
İstanbul'da boş bir dükkanda ceset bulundu!
Balıkesir Ayvalık’ta Midilli Adası’na gitmek isteyen 42 göçmen yakalandı
Balıkesir Ayvalık’ta Midilli Adası’na gitmek isteyen 42 göçmen yakalandı
Lise bahçesine anaokulu yapılmasına velilerden tepki
Lise bahçesine anaokulu yapılmasına velilerden tepki
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu!
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu!