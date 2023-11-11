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Elektrik direklerinde leylekler için yuva yapacaklar

Elektrik direklerinde leylekler için yuva yapacaklar

Dicle Elektrik tarafından elektrik direklerine leylekler için yuva yapılacak.

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Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, yaptığı açıklamada, leyleklerin başta Dicle Nehri kenarı olmak üzere Dicle Elektrik'in hizmet bölgesindeki birçok bölgede yuva yaptıklarını belirtti.

Göç döneminde yuvalarına gelen kuşların can güvenliğinin sağlanması için "Leyleklere Yuva Projesi"nin hayata geçirildiğine dikkati çeken Tüzün, değişik modellerde yuvalar yaptıklarını, elektrik direklerine montajı uygun olan ve yuva boyutlarını düşünerek hazırladıkları yuva prototiplerini farklı bölgelerde denediklerini bildirdi.

Söz konusu alanlarda malzeme, montaj ve kuşların davranış biçimlerine kadar tüm detayları incelediklerini aktaran Tüzün, leyleklerin göç dönemlerinde güvenle barınabilecekleri farklı birkaç yuva modeli üzerinde çalıştıklarına işaret etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden başlayarak Diyarbakır'dan Batman’a kadar uzanan vadi boyunca buldukları elektrik direklerinin üzerine yuva kuran leyleklerin, bahar mevsimi gelene kadar burada yaşamlarını sürdürdüğünü ifade eden Tüzün, şöyle devam etti:

"Ancak zaman zaman akıma kapılan leylekler telef olurken, yavrular korunaksız yuvalardan düşüp diğer hayvanlara yem oluyor. Dicle Elektrik bu durumun önüne geçmek adına projeyi hayata geçirmek için harekete geçti. Enerji akışını tehlikeye atmadan leylekler için en uygun yuva modelini seçip ihtiyaç olan yerlerde uygulamaya başlayacağız. Dicle Elektrik, hem abonelerine hem de hizmet bölgesinde bulunan canlılara ve doğaya karşı sorumlu bir enerji dağıtım şirketi. Şirket olarak gelecek nesillere olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Göçmen kuşlardan leyleklere toplumumuzun sempatisini biliyoruz. Bu sebeple özelde göçmen kuşların, genelde ise tüm doğanın korunması için bölgenin enerji şirketi olarak sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Daha önce hayata geçirilen Kelaynakları Koruma Projemizden olumlu sonuçlar aldık. Sayıları 42'den 240'a ardından 324'e kadar yükseldi. Leylekler ve diğer göçmen kuşlar için de yaptığımız çalışmaların sonuçlarını takip edecek, gerekirse ortaya yeni projeler koyacağız."

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