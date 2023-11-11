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İzmir'de yapı ön inceleme sonuçları açıklanıyor!

İzmir'de yapı ön inceleme sonuçları açıklanıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kenti afetlere dirençli hale getirmek için başlattığı yapı ön inceleme çalışması kapsamında başvuru yapılan binaların saha taraması tamamlandı.

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Yaklaşık 4 bin 100 başvuruyu değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 600 yapıda ön inceleme çalışmasının sonuçlarını açıklamaya başladı. İzmirliler binalarına ilişkin bilgilere afetplani.izmir.bel.tr adresinden ulaşabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afetlere hazır bir kent inşa etmek için başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi ile yürütülen yapı ön incelemesinin saha taraması tamamlandı. İlk etapta başvuru yapan 4 bin 100 binadan 3 bin 600’ü incelendi.

Ücretsiz olarak yapılan çalışmalar kapsamında inşaat mühendislerince binalardan örnekler alındı. Tahribatsız yöntemler kullanılarak beton dayanımı ve donatı düzeni hakkında ön bilgi elde edildi. Elde edilen veriler ODTÜ’lü akademisyenler tarafından analiz edilerek yapının deprem etkisindeki davranışına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Yurttaşlar mesajla bilgilendirilecek

Başvuruda bulunan yurttaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından etaplar halinde mesajla bilgilendirilecek. Telefon mesajı sonrası yurttaşlar ön inceleme sonuçlarına https://afetplani.izmir.bel.tr/ adresindeki başvurularım sekmesinde mesaj doğrulama ekranını doldurup, telefonlarına gelen şifreyle giriş yaptıktan sonra ulaşabilecek. Deprem performans analizi veya riskli yapı tespiti çalışmalarında daha detaylı bilgi edinmek isteyenler İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Ege Şehir Planlama A.Ş. laboratuvarlarına başvuruda bulunabilecek. 3 ay içerisinde başvurulması halinde gerekli analizler etaplar halinde yüzde 50 indirimle yapılabilecek. Böylece binaların risk durumu, güçlendirmesi veya yenilenmesi gibi konular sağlıklı şekilde tespit edilebilecek.

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