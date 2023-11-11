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Trendyol 1. Lig maçı tamamlandı, Tuzlaspor: 3 - Giresunspor: 1

Trendyol 1. Lig maçı tamamlandı, Tuzlaspor: 3 - Giresunspor: 1

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Tuzlaspor konuk ettiği Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar

11. dakikada Togui’nun ceza yayı solundan yaptığı sert vuruşta kaleci Erkan sağına yatarak topu kornere çeldi.
19. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan son çizgiye inen Kuwas, Gökhan’ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada penaltı atışını kullanan Savicevic, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat’ın solundan ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada Muhammed’in ceza yayı önünden sert vuruşunda top kaleci Erkan’dan döndü. Boşta kalan topa koşu yapan Adeniyi’den önce Erkan tekrar müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
44. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Gökhan Akkan’ın kafa vuruşunda top kaleci Erkan’ı geçerek direkten döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden James Adeniyi topu filelere gönderdi. 1-1
60. dakikada Ba’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Yahaya, topu düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erkan’da kaldı.
64. dakikada Çekdar Orhan’ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Kuwas, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Ferhat’ta kaldı.
71. dakikada Sadık Baş’ın sağ taraftan ortasında kaleci Erkan topu çelmeyi başardı. Topu önünde bulan Hikmet’in vuruşunda ise kale çizgisinde Talha’nın müdahalesiyle meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+4. dakikada Ahmet Yazar’ın Mata’ya pasında araya giren Erol Can’ın pası kısa düşerken topu kapan Ahmet, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Hakemler: Alper Akarsu, Muhammet Ali Doğan, Ömer Lütfü Aydın
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Samet Asatekin (Sadık Baş dk. 28), Gökhan Akkan, Bahtiyar Hasanalizada, Çağrı Giritoğlu, Abdoulaye Yahaya (Ahmet Yazar dk. 69), Mahamadou Ba, Muhammed Akarslan (Hikmet Çiftçi dk. 69), Sekou Tidiany (Mehmet Taş dk. 84), William Togui, James Adeniyi (Kevin Mata dk. 84)
Yedekler: Görkem Demiryürek, Aminu Umar, Mehmet Çınar, Mehmet Coşkun, Halef Keklik
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu (Talha Ülvan dk. 46), Kadir Seven, Anıt Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Furkan Kütük, Erol Akdağ, Çekdar Orhan (Mert Kurt dk. 70), Vukan Savicevic (Metin Akbayrak dk. 84), Şahin Dik (Muhammet Turhan dk. 88), Brandley Kuwas
Yedekler: Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Ali Akçay, Alperen Köşker, Mehmet Keskin, Enishan Ceylan
Teknik Direktör: Mehmet Birinci
Goller: Savicevic (dk. 21 pen) (Giresunspor), Adeniyi (dk. 44), Hikmet Çiftçi (dk. 71), Ahmet Yazar (dk. 90+4) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Anıl Yiğit Çınar, Mert Kurt (Giresunspor), Sadık Baş, Mata (Tuzlaspor)

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