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Kuyuya düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı!

Kuyuya düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı!

Aydın’ın Çine ilçesinde tarımsal sulama kuyusuna düşen 72 yaşındaki yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Çine ilçesinin Eskiçine Mahallesi’nde evinin bahçesindeki tarımsal sulama kuyusuna düşen yaşlı kadını kurtardı. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki yaşlı kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle evinin bahçesindeki tarımsal sulama kuyusuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaşlı kadını düştüğü kuyudan kurtardı. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kuyudan çıkarılan talihsiz kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalenin ardından yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk incelemelere göre talihsiz kadının vücudunda düşmeden kaynaklı kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Talihsiz kazayı öğrenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yaşlı kadına ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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