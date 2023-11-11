Atlı Cirit 1. Lig müsabakalarına Kayseri'de devam edildi

2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları, Kayseri'de sürüyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen müsabakalar, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştiriliyor.

Takımların mücadelesini izleyen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine, Uşak ve Erzurum'dan gelen 4 takımın finale kalmak için yarıştığını söyledi.

Bekiroğlu, 2 hafta sonra da 4 takımın grup birincilerinin şampiyon olmak için mücadele edeceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi gibi tesislerin Türkiye'de çoğalmasını beklediklerini ifade eden Bekiroğlu, artık il bazında değil ilçelerde bile geleneksel atlı spor dallarında şampiyonalar düzenlenebildiğini kaydetti.

Bekiroğlu, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporların yaygınlaştırılmasına destek veren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a da teşekkür etti.

Kayseri'deki müsabakalar yarın sona erecek.