İsrail askerlerine kahve kolileri gönderildi işin aslı belli oldu Kurukahveci Mehmet Efendi’den açıklama

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin İsrail askerlerine kahve kolileri gönderdi iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Söz konusu marka yaptığı son açıklamasında, "karalama iddialarda belirtildiği gibi adı geçen kurum ve kişilerle hiçbir bağış ve benzeri ilişkimiz yoktur. Ayrıca bahsi geçen ülkeyle son 1.5 yıldır hiçbir ticaretimiz bulunmamaktadır." denildi.

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Ünlü kahve markası Kurukahveci Mehmet Efendi, asılsız iddialarla karşı karşıya.

İsrail askerlerine kahve kolileri gönderdiği paylaşımları sonrası Kurukahveci Mehmet Efendi'ye karşı sosyal medyadan boykot başlatıldı.

Dün iddiaları reddeden marka, Twitter hesabında yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada, gerçek dışı paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

"Yasal yollara başvuracağız"

Açıklamada, "Şirket anlayışımıza aykırı ve asla kabul edilemez asılsız ithamların sürdürülmeye çalışıldığını üzülerek şahit olmaktayız. Tekrar belirtmek isteriz ki gerçek dışı paylaşımlar ve karalama iddialarda belirtildiği gibi adı geçen kurum ve kişilerle hiçbir bağış ve benzeri ilişkimiz yoktur. Ayrıca bahsi geçen ülkeyle son 1.5 yıldır hiçbir ticaretimiz bulunmamaktadır. Kurukahveci Mehmet Efendi ailesi olarak her daim milletimizin kaderi kaderimiz, hissiyatı hislerimiz olmuştur. Bu nedenle asılsız ve kötü niyetle şirketimiz ve markamız hakkında yapılan gerçek dışı ve karalama amaçlı paylaşımlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacağını saygılarımızla duyururuz" denildi.