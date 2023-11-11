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Fatih Karagümrük, Sivasspor'u üç golle geçti

Fatih Karagümrük, Sivasspor'u üç golle geçti

Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Sivasspor'u 3-0'lık skorla yendi.

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Servet Çetin'in çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Karagümrük, 3-0'lık skorla kazandı.

Karagümrük evinde yendi

İstanbul ekibine üç puanı getiren goller 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

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