Fatih Karagümrük, Sivasspor'u üç golle geçti

Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Sivasspor'u 3-0'lık skorla yendi.Abone ol
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Servet Çetin'in çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Karagümrük, 3-0'lık skorla kazandı.
Karagümrük evinde yendi
İstanbul ekibine üç puanı getiren goller 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.